Песков ответил на заявление Зеленского о гарантиях безопасности для Украины

При обсуждении общей безопасности нельзя игнорировать отдельные государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости гарантий безопасности для его страны.

"Мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Накануне, 17 февраля, президент Украины обратился к западным странам с призывом о предоставлении Киеву системы гарантий, не уступающей той, которая есть у стран-членов НАТО.

"Это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда она защищает себя сама", заявил Зеленский.

Он подчеркнул также необходимость принятия глобального документа по безопасности с гарантиями для Украины. По мнению украинского президента, этот документ должны подписать РФ и Соединённые Штаты.

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