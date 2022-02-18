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Автор Владимир Васютченко

ЛНР: ВСУ намерены блокировать транспортное сообщение между Донецком и Луганском

Мир

ВСУ готовятся прорвать оборону ЛНР в районе Светлодарской дуги и блокировать транспортное сообщение между двумя самопровозглашёнными республиками.

ЛНР: ВСУ намерены блокировать транспортное сообщение между Донецком и Луганском

Как сообщает в своём телеграм-канале Народная милиция ЛНР со ссылкой на разведданные, ВСУ провели рекогносцировку в районе Светлодарской дуги.

"По данным агентурного источника противник избрал данный район направлением главного удара оперативно-тактической группировки "Север" для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками", — говорится в сообщении.

Согласно сведениям разведки ЛНР, в прорыве обороны в районе Светлодарской дуги могут быть задействованы военнослужащие 30-й отдельной механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад, а также два танковых батальона при артиллерийской поддержке 26-й артиллерийской бригады.

"Во втором эшелоне планируется задействовать 17 отдельную танковую бригаду без двух батальонов и 81 отдельную аэромобильную бригаду, находящуюся в резерве командующего ООС", — сообщили в Народной милиции.

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