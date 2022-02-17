В США заявили, что никогда не называли точных дат "вторжения" РФ на Украину

Американские политики никогда не называли конкретных дат "вторжения" российской армии на регионы Украины. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

При этом он отметил, что Штаты выступают против медийных кампаний по дезинформации населения. По его словам, власти страны всего лишь пытаются донести, что РФ может напасать на Украину в любой момент.

"Не думаю, что вы слышали от нас с какой-то трибуны про точный день вторжения. Но вы слышите, как мы говорим, что Россия создала все возможности для начала атаки в любое время", — сказал Прайс в ходе онлайн-брифинга, запись которого появилась на сайте Госдепа США.

Политик добавил, что несостоявшееся "вторжение" России на Украину, которое прогнозировалось на 16 февраля, вовсе не означает, что американская разведка располагает ошибочными сведениями о количестве российских войск, находящихся рядом с украинскими городами.

Ранее журналисты The Sun назвали 16 февраля 2022 года днём "вторжения" РФ на украинские земли. Однако позже статья была изменена. Авторы материала подчеркнули, что ночь прошла спокойно, но обстановка остаётся напряжённой.

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