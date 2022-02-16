Пушков: глобальный казус Запада с "вторжением" РФ на Украину останется в истории

Российский сенатор Алексей Пушков назвал фейковые новости западных СМИ о дате "вторжения" РФ на Украину глобальным казусом, который запомнится надолго.

В своём Telegram-канале он отметил, что так и не начавшаяся 16 февраля российско-украинская война заняла весомое место в истории информационных войн наравне с пробиркой Колина Пауэлла.

"Этот глобальный казус от 16 февраля 2022 года, безусловно, останется в истории мировой политики", — подчеркнул Пушков.

По его мнению, разведка и президент США выставили себя в "странном свете" в ходе медийной атаки, ведь они озвучили на весь мир ложную информацию о якобы неминуемом вторжении РФ на Украину.

Также он напомнил, что карты с направлениями гипотетического удара России по Украине публиковали не только американские, но также британские и немецкие СМИ.

Ранее журналисты The Sun назвали 16 февраля 2022 года "точной датой российского вторжения". Позже материал был изменён. Авторы проинформировали, что ночь прошла спокойно, но ситуация остаётся напряжённой.

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