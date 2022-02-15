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Автор Валентина Севрюгина

Песков сказал жителям Украины завести будильник, чтобы не проспать вторжение

Мир

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения западных СМИ о вторжении России на Украину в три часа ночи среды по местному времени. Так, официальный представитель Кремля рекомендует украинцам поставить будильник, чтобы не проспать нападение, сообщает РИА Новости.

По его мнению, так жители Украины сами смогут убедиться, что они могут спать спокойно.

Ранее разведка США вычислила, что российское вторжение на Украину произойдёт 16 февраля в 3 часа ночи мск (1 час ночи по Лондону). Для нападения будут задействованы 200 000 военных, Украина будет обстреляна ракетами, написали The Sun.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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