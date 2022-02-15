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Автор Светлана Нерадовская

The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02

Мир

Как сообщила разведка США, российское вторжение на Украину произойдёт 16 февраля в 4 часа ночи мск (1 час ночи по Лондону). Для нападения будут задействованы 200 000 военных, Украина будет обстреляна ракетами, пишет The Sun.

The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02

Характерно, что авторы материала указали в качестве времени для вторжения 3 часа мск, не удосужившись сверить разницу во времени между Британией и Россией.

Британские журналисты утверждают, что сначала Украина подвергнется массированной атаке с воздуха, а затем в дело пойдут танки, которые по приказу российского президента Владимира Путина оперативно должны перейти границу, двигаясь в направлении Киева.

The Sun считает, что Россия лукавит, говоря об отводе своих военнослужащих на места дислокаций после завершения учений, уверяя, что возле границ Украины с востока и юга остаются ещё порядка 130 тысяч человек. В придачу к ним, как уверяют британские журналисты, остаются порядка 30 тысяч "пророссийских сепаратистов" в Донбассе, и примерно столько же — на границе с Белоруссией.

По словам обозревателей британского издания, в Киеве готовятся активно защищаться в случае нападения.

"Мы не можем принимать за чистую монету все, что Россия говорит или делает. Мы должны быть готовы защищаться" — цитирует The Sun источник из числа украинских военноначальников.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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