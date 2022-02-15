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Автор Евгения Васильева

Политолог назвал причины объявления точной даты "вторжения" РФ от западных СМИ

Мир

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал данные The Sun о российском "вторжении" на Украину 16 февраля в четыре часа ночи по Москве.

Политолог назвал причины объявления точной даты "вторжения" РФ от западных СМИ

"Этот информационно-пропагандистский контур нужен, чтобы отрезать все связи России с Евросоюзом, посадить на энергоиглу, которую будут регулировать Соединённые Штаты Америки. Получить баснословные деньги, заставить на колени встать Германию, у которой самая ведущая экономика мира. Решение стратегических задач на сегодняшний день весьма важно для США", — объяснил политолог.

Вместе с этим он назвал ещё одну причину распространения фейков о российском "вторжении". По словам специалиста, Вашингтон пытается отвлечь внимание американцев от внутренних проблем.

"Это инфляция 7,5%, которую Байден обещал победить за год. Ничего не получилось. И вот теперь надо предпринять какие-то внешние шаги, которые бы отвлекли американцев, затем перефокусировать их внимание, направить его на Индо-Тихоокеанский регион", — отметил эксперт.

Также он предрёк, что 17 февраля американский президент Джозеф Байден, его французский коллега Эммануэль Макрон начнут рассказывать, как уговорили президента РФ Владимира Путина или же напугали его, чтобы тот отказался от плана "атаки" на Украину. Подобные высказывания, скорее всего, прозвучат в Лондоне от министров иностранных дел и обороны, предупредил Кошкин.

"Все будут говорить, что они предприняли действия", — заключил политолог.

Ранее в The Sun опубликовали информацию разведки США и предупредили, что Москва нападёт на соседнюю страну 16 февраля в час ночи по Лондону. Власти РФ привлекут 200 тысяч солдат, подчеркнули журналисты. Также в СМИ отметили, что Украину обстреляют ракетами.

"Мы не можем принимать за чистую монету всё, что Россия говорит или делает. Мы должны быть готовы защищаться", — заявил украинский военный журналистам.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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