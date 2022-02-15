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Автор Светлана Нерадовская

Трасс обвинила Россию в разработке операций "под чужим флагом" на Украине

Мир

Глава МИД Британии Лиз Трасс обвинила Россию в подготовке провокаций на Украине, которые якобы будут проведены "под чужим флагом". При этом привести каких-либо доказательств в поддержку своих обвинений Трасс не смогла.

Трасс обвинила Россию в разработке операций "под чужим флагом" на Украине

Глава британского МИД предрекла проведений операций, которые станут предлогом для российского вторжения, в ближайшие дни.

"Мы предполагаем, что может состояться "операция под чужим флагом". Будут заявления о том, что их спровоцировали — в качестве предлога для российского вторжения. Мы занимаемся тем, что… раскрываем их попытки привести к власти в Киеве "марионеточный режим". Что, как мы предполагаем, случится в течение ближайших нескольких дней, так это попытка "операции под чужим флагом", чтобы создать предлог и заявить, что украинцы атакуют их, с тем, чтобы у россиян было оправдание для вторжения на Украину", — сказала Трасс в интервью телеканалу Sky News.

Когда министра попросили привести доказательства в поддержку её теории, Трасс ответила, что такие действия в духе России, и она якобы делала так и раньше.

"Это совершенно точно в репертуаре действий России. Проведение кибератак, попытки подорвать легитимность украинского правительства и использование "операций под чужим флагом" с целью оправдать предлог для вторжения", — подчеркнула британский министр.

Ранее похожие обвинение в адрес России исходили от США, которые также обвиняют её в разработке операций "под чужим флагом" на Украине. По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, подобные бездоказательные обвинения — это информационная война против РФ.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина великобритания
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