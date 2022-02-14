Cumhuriyet: США и Британия раздражают Зеленского

По мнению турецкого политолога Мехмета Али Гюллера, действия США и Великобритании начинают нервировать Киев, так как эти страны являются единственными, кто разжигает рознь, накручивает милитаристский настрой по поводу России и Украины.

"Становится понятно, что киевскую администрацию постепенно начинает беспокоить эта "милитаристская" картина", — пишет журналист в материале для Cumhuriyet.

Автор считает, что для осуществления военных планов США и Британии необходимо задействовать НАТО и Евросоюз. Именно по этой причине они так стараются вовлекать в этот конфликт те государства альянса, которые в нём вообще не заинтересованы.

"Евросоюз расколот. НАТО тоже разделилась в этом вопросе", — добавил Гюллер.

Политолог подчеркнул, что самого украинского лидера Владимира Зеленского уже очень нервирует сложившаяся обстановка и противоречивые данные, касающиеся "нападения России".

По этой причине Зеленский обратился к представителям Запада предоставить доказательства нападения РФ, которое, по их данным, должно случиться 16 февраля.

О готовящемся вторжении России на Западе громко говорят вот уже несколько месяцев, несмотря на заверения Москвы в отсутствии подобных планов. Российские власти предупреждали, что в росте напряжённости на востоке Украины виноваты НАТО и США, которые поставляют на Украину огромное количество вооружений, тем самым провоцируя Киев на эскалацию.

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