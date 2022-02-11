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Автор Екатерина Широкова

Постпред США при ООН потребовала, чтобы РФ "вывела войска" из Крыма: перепутала

Мир

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия должна вывести войска из Крыма, ссылаясь на Минские соглашения. Позже в пресс-службе дипмиссии уточнили, что Гринфилд "имела в виду" восточную часть Незалежной.

Постпред США при ООН потребовала, чтобы РФ "вывела войска" из Крыма: перепутала

Кроме того, постпред заявила, что на ближайшем заседании Совбеза ООН, которое запланировано на 17 февраля, тоже будет обсуждаться Крым.

"Частью соглашений было то, что они уйдут из Крыма. Они этого не сделали. Так что эти переговоры будут возможностью оказать давление на Россию, чтобы она подтвердила готовность выполнять соглашения", — цитирует РЕН. ТВ интервью Гринфилд в иностранной прессе. — "Мы проведём 17 февраля встречу, которую Россия созвала, чтобы обсудить Крым"

Позже в пресс-службе дипмиссии уточнили, что Гринфилд "имела в виду" восточную часть Незалежной.

Накануне президент США Джо Байден оговорился в эфире американского канала и заявил, что вывод войск с Украины было верным решением. Потом лидер Америки решил "поправить ситуации" и "заменил" Незалежную на Ирак. С третьей попытки удалось выяснить, что Байден говорит об Афганистане.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы оон сша крым донбасс украина
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