Британцы раскритиковали Лиз Трасс за ошибку на переговорах с Лавровым

Пользователи Twitter из Великобритании пристыдили министра иностранных дел страны Лиз Трасс за ошибку на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По данным присутствовавшего на встрече источника, во время дискуссии Трасс потребовала, чтобы Россия отвела свои войска от границы с Украиной. Лавров ответил, что российские военные находятся на территории РФ и спросил у Трасс, признаёт ли Великобритания суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

"Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами", — ответила глава британского внешнеполитического ведомства.

Пользователь Andy Willimott напомнил, что МИД Британии иногда "просит университеты провести учебные дни по России и русской истории" и предположил, что министерство нуждается ещё в нескольких подобных уроках.

Юзер Juha Remes написал, что даже ему известно о территориальной принадлежности Ростова и Воронежа, а глава МИД почему-то не знала, что это исконные российские города.

Данный инцидент свидетельствует о том, что Лиз Трасс — самый недалекий политик в правительстве Великобритании, считает Matt.

"Это все равно что спросить, признаете ли вы британский суверенитет над Кентом и Сассексом, а в ответ услышать "никогда", — подчеркнул пользователь с ником #SaveNasser.

Ранее Лавров назвал встречу с британской коллегой "беспрецедентной" и сравнил её с переговорами немого с глухим. По словам главы МИД России, Трасс "не услышала" подробные разъяснения о ситуации вокруг Украины.