Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил РИА Новости анонимный источник, который присутствовал на встрече Трасс и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В четверг, 10 февраля Трасс прилетела в Москву, где встретилась с российским коллегой Лавровым, который остался недоволен беседой.
По данным источника, во время дискуссии Трасс потребовала, чтобы Россия отвела свои войска от границы с Украиной. Лавров ответил, что российские военные находятся на территории РФ и спросил у Трасс, признаёт ли Великобритания суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
"Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами", — ответила глава британского внешнеполитического ведомства.
Ранее Лавров назвал встречу с британской коллегой "беспрецедентной" и сравнил её с переговорами немого с глухим. По словам главы МИД России, Трасс "не услышала" подробные разъяснения о ситуации вокруг Украины.
При этом читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Трасс за фотографии на Красной площади.
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