На Украине высмеяли Зеленского за ответ Путину на слова о "красавице"

Украинский политолог Михаил Погребинский высмеял президента Украины Владимира Зеленского за ответ на слова российского лидера Владимира Путина "нравится, не нравится — терпи, моя красавица".

Ранее Путин заявил, что действующие украинские власти взяли курс на демонтаж Минских соглашений, которые являются единственной возможностью урегулировать кризис в Донбассе. Президент РФ напомнил, что Зеленскому не нравится ни один пункт этих соглашений.

"Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять", — отметил российский лидер.

По словам Погребинского, сказанная Путиным фраза скорее имеет отношение к старинному фольклору, чем к к творчеству музыкального коллектива "Красная плесень". В своём ответе Зеленский сделал акцент не на главной мысли — выполнении Минских договорённостей, — а на попытке блеснуть своим чувством юмора, отметил политолог. Однако президент Украины сделал это неудачно, считает Погребинский.

"А он (Зеленский. — Ред.) перевёл стрелки, что вроде Путин имел в виду Украину, что она тоже красавица, только не твоя, а моя. Ну понес всякую ахинею в ответ и выглядел как дурак просто, самый элементарный", — сказал политолог в эфире интернет-канала "Первый казацкий".

Ранее президент Украины прокомментировал высказывание Путина на русском языке:

"Украина действительно красавица, Украина очень терпелива, потому что это мудрость. От нашего терпения зависит эскалация. Мы защищаем свою страну", — подчеркнул Зеленский.

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