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Автор Евгения Васильева

Daily Mail: Макрон не согласовал с НАТО предложения по Украине для Путина

Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным предложил сделать Украину нейтральной территорией. Таким образом Киев не смогли бы принять в военно-политический блок НАТО.

Daily Mail: Макрон не согласовал с НАТО предложения по Украине для Путина

По информации анонимных собеседников Daily Mail, Макрон не посоветовался перед сделкой со странами альянса. Инициативу президента Франции о нейтральном статусе Украины не одобрили в НАТО и Киеве.

"Он (Макрон. — Прим. ред.) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно", — заявил источник из правительства Великобритании.

Ранее политолог Брэндон Вайхерт предупредил, что Париж и Берлин не разделяют желание Вашингтона противостоять Москве ради спасения Украины. Если американский лидер Джозеф Байден выберет более агрессивную риторику в этом вопросе, власти Франции и Германии "кинут Америку под автобус", отметил аналитик.

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Путин и Макрон проводят пресс-конференцию по итогам переговоров
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато украина франция германия владимир путин великобритания эммануэль макрон
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