Express: Париж и Германия "кинут" Вашингтон, чтобы не ссориться с РФ из-за Киева

Аналитик Брэндон Вайхерт заявил, что власти Франции и ФРГ не поддерживают Вашингтон в борьбе с Россией. Как подчеркнул специалист, Париж и Берлин "кинут Америку под автобус" в случае более агрессивной риторики президента США Джозефа Байдена.

"Париж и Берлин не решаются слишком увязнуть в борьбе за Украину. Обе страны боятся превращения в прифронтовые территории в возобновившейся холодной войне между Москвой и Вашингтоном", — объяснил эксперт, слова которого приводит Express.

Вместе с этим Вайхерт указал на энергетическую зависимость Франции и Германии от Москвы. Желание политиков сохранить поставки из РФ не позволит поддержать Байдена и ввести санкции, отметил аналитик. Также он сказал, что власти Франции смогут уменьшить влияние США на политику Европы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению политолога Андрея Суздальцева, визит французского лидера оказался неудачным, ему пришлось выслушивать критику альянса НАТО.

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