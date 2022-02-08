Политолог Суздальцев: "Макрон провалил визит в Москву"

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву завершился лишь подтверждением позиций и оказался провален. Такое мнение высказал политический аналитик Андрей Суздальцев в своём Telegram-канале.

Эксперт заметил, что президент Франции ехал в Москву за "миром". И он хотел бы в этом плане превзойти успех экс-президента республики Николя Саркози, который, как считается, остановил в августе 2008 года продвижение российских войск по Грузии.

И тут Макрон хотел бы показать Европе, что он лидер, который смог договориться с Путиным и стать миротворцем, считает политолог. То есть президент Франции должен был привезти гарантии безопасности для Украины. Однако сделать это, по мнению аналитика, Макрону не удалось.

"Президенту Франции пришлось выслушать весь комплекс претензий к НАТО, а уже во вторую очередь — проблемы во взаимоотношениях с Киевом. Понятно, что Макрон хотел, чтобы было наоборот. Разница подходов обрекала переговоры на провал. Стороны выслушали друг друга и не более. Российская повестка не изменилась и ни один из вопросов не "сдвинулся"", — заключил Суздальцев.

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