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Автор Николай Ткаченко

Политолог Суздальцев: "Макрон провалил визит в Москву"

Политика

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву завершился лишь подтверждением позиций и оказался провален. Такое мнение высказал политический аналитик Андрей Суздальцев в своём Telegram-канале.

Политолог Суздальцев: "Макрон провалил визит в Москву"

Эксперт заметил, что президент Франции ехал в Москву за "миром". И он хотел бы в этом плане превзойти успех экс-президента республики Николя Саркози, который, как считается, остановил в августе 2008 года продвижение российских войск по Грузии.

И тут Макрон хотел бы показать Европе, что он лидер, который смог договориться с Путиным и стать миротворцем, считает политолог. То есть президент Франции должен был привезти гарантии безопасности для Украины. Однако сделать это, по мнению аналитика, Макрону не удалось.

"Президенту Франции пришлось выслушать весь комплекс претензий к НАТО, а уже во вторую очередь — проблемы во взаимоотношениях с Киевом.

Понятно, что Макрон хотел, чтобы было наоборот. Разница подходов обрекала переговоры на провал. Стороны выслушали друг друга и не более. Российская повестка не изменилась и ни один из вопросов не "сдвинулся"", — заключил Суздальцев.

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Эммануэль Макрон: Мистер X французской политики
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы нато киев москва грузия европа россия франция украина николя саркози владимир путин эммануэль макрон андрей суздальцев
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