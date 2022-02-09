Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно сообщил, что страны Евросоюза согласовали набор санкций против России. Их введут, если Москва решится на военные действия против Украины.
Как подчеркнул министр в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, члены ЕС надеются, что войны не будет, однако они готовы к подобному развитию событий. Также Альбарес подчеркнул: ограничительные меры в отношении РФ не станут объявлять заранее, они носят предупредительный характер.
"Наша цель — найти решения, которые позволят защитить безопасность всех европейских государств, также защищая те принципы, на которых основывается международное право — это суверенитет, территориальная целостность государств, запрет использования силы или запрет также угрозы использования силы", — заявил политик, слова которого приводит "Интерфакс".
Ранее украинский журналист Юрий Бутусов назвал самый выгодный для атаки армии РФ на Украину участок. По мнению специалиста, российским властям лучше начинать "вторжение" в соседнюю страну с неподконтрольной Киеву территории ЛДНР.
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