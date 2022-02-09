В ЕС договорились об антироссийских санкциях в случае "вторжения" на Украину

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно сообщил, что страны Евросоюза согласовали набор санкций против России. Их введут, если Москва решится на военные действия против Украины.

Как подчеркнул министр в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, члены ЕС надеются, что войны не будет, однако они готовы к подобному развитию событий. Также Альбарес подчеркнул: ограничительные меры в отношении РФ не станут объявлять заранее, они носят предупредительный характер.

"Наша цель — найти решения, которые позволят защитить безопасность всех европейских государств, также защищая те принципы, на которых основывается международное право — это суверенитет, территориальная целостность государств, запрет использования силы или запрет также угрозы использования силы", — заявил политик, слова которого приводит "Интерфакс".

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов назвал самый выгодный для атаки армии РФ на Украину участок. По мнению специалиста, российским властям лучше начинать "вторжение" в соседнюю страну с неподконтрольной Киеву территории ЛДНР.

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