Журналист Бутусов назвал самый выгодный участок для "вторжения" РФ на Украину

Наиболее выгодным участком для "вооружённого вторжения" России на Украину является территория Донбасса. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

Он отметил в своём Facebook-аккаунте, что Киев должен обратить внимание на эту локацию. По его мнению, сейчас Донбасс — единственный регион, в зоне которого РФ не ведёт активную переброску своих войск. Бутусов считает такое бездействие очень подозрительным.

"Именно Донбасс — самый выгодный для российского наступления и самый важный для Владимира Путина участок. Демонстрация вдоль всей границы может быть прикрытием для нанесения ударов на этом направлении", — написал журналист.

Он добавил, что Россия размещает свои силы во временных лагерях для оказания "политического давления". Приказа атаковать, подчёркивает Бутусов, у российских военных пока нет, но они "готовятся к нападению".

Ранее в Кремле уже неоднократно сообщали, что РФ передвигает войска исключительно в рамках своей территории и не угрожает Украине.

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