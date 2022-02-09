Наиболее выгодным участком для "вооружённого вторжения" России на Украину является территория Донбасса. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.
Он отметил в своём Facebook-аккаунте, что Киев должен обратить внимание на эту локацию. По его мнению, сейчас Донбасс — единственный регион, в зоне которого РФ не ведёт активную переброску своих войск. Бутусов считает такое бездействие очень подозрительным.
"Именно Донбасс — самый выгодный для российского наступления и самый важный для Владимира Путина участок. Демонстрация вдоль всей границы может быть прикрытием для нанесения ударов на этом направлении", — написал журналист.
Он добавил, что Россия размещает свои силы во временных лагерях для оказания "политического давления". Приказа атаковать, подчёркивает Бутусов, у российских военных пока нет, но они "готовятся к нападению".
Ранее в Кремле уже неоднократно сообщали, что РФ передвигает войска исключительно в рамках своей территории и не угрожает Украине.
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