Депутат Латвии сравнил президента с неонацистами из-за заявлений о русском языке

Латвийский депутат Мирослав Митрофанов назвал русофобными заявления лидера республики Эгилса Левитса об ошибочности изучения в школах русского языка как второго иностранного языка. По мнению президента, лучше преподавать детям один из языков Евросоюза.

Как написал парламентарий от партии "Русский союз Латвии", Левитс руководствуется логикой культурного расизма. Депутат предположил, что подобная риторика может в будущем затронуть русские школы.

"Ещё в 90-е годы нельзя было помыслить, что президент какой-то страны будет обосновывать запреты на использование языка 40% жителей своей страны аргументами о принадлежности или непринадлежности этого языка к Европе", — заявил Митрофанов на странице партии в Facebook.

По словам политика, поведение президента демонстрирует "моральную деградацию" элиты республики. Парламентарий подчеркнул, что рассуждения об отказе от какого-либо языка есть только среди неонацистов-преступников.

В 2019 году в Риге прошёл митинг против закрытия русскоязычных школ. В акции протеста приняли участие более пяти тысяч человек. Тогда Митрофанов пообещал сделать всё, чтобы защитить право детей обучаться на русском языке.

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