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Автор Евгения Васильева

Депутат Латвии сравнил президента с неонацистами из-за заявлений о русском языке

Мир

Латвийский депутат Мирослав Митрофанов назвал русофобными заявления лидера республики Эгилса Левитса об ошибочности изучения в школах русского языка как второго иностранного языка. По мнению президента, лучше преподавать детям один из языков Евросоюза.

Депутат Латвии сравнил президента с неонацистами из-за заявлений о русском языке

Как написал парламентарий от партии "Русский союз Латвии", Левитс руководствуется логикой культурного расизма. Депутат предположил, что подобная риторика может в будущем затронуть русские школы.

"Ещё в 90-е годы нельзя было помыслить, что президент какой-то страны будет обосновывать запреты на использование языка 40% жителей своей страны аргументами о принадлежности или непринадлежности этого языка к Европе", — заявил Митрофанов на странице партии в Facebook.

По словам политика, поведение президента демонстрирует "моральную деградацию" элиты республики. Парламентарий подчеркнул, что рассуждения об отказе от какого-либо языка есть только среди неонацистов-преступников.

В 2019 году в Риге прошёл митинг против закрытия русскоязычных школ. В акции протеста приняли участие более пяти тысяч человек. Тогда Митрофанов пообещал сделать всё, чтобы защитить право детей обучаться на русском языке.

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«Лингвоцид»: Что происходит с русским языком в Латвии сейчас?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы латвия мирослав митрофанов
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