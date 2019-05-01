В Риге прошел массовый протест против закрытия русскоязычных школ

Более пяти тысяч человек прошли по главным улицам Риги, чтобы выразить свое недовольство в связи с закрытием русскоязычных школ. Об этом рассказал депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.
По его словам, колонна протестующих начала свое движение от театра "Дайлес", затем прошла по центральным улицам латвийской столицы и устроила митинг в одном из парков в центре города. Также политик рассказал, что проведенная акция - это лишь начало протестного движения в связи с переводом всех латвийских школ национальных меньшинств на государственный язык.
Участники акции скандировали: "Русские школы - наш выбор", "Русский язык - язык Победы", "Нет ассимиляции", а также другие лозунги.
"Путь борьбы предстоит долгий и непростой. Но мы готовы принять его, чтобы отстоять право обучать своих детей на родном нам языке, на русском языке", - сообщил Митрофанов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что жители Латвии хотели оспорить решение правительства о переводе всех образовательных учреждений страны на латышский язык, однако Конституционный суд Латвии постановил, что решение правительства не противоречит конституции страны.
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