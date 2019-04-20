В Латвии раскритиковали визит президента Эстонии в Россию

Министр иностранных дел Латвии Линас Линкявичюс заявил, что Эстонии впредь необходимо координировать свои действия в отношении России со странами Балтии. По мнению латвийского МИД, это позволит сохранить единство стран Балтии.



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"Обычно все наши решения в отношении России принимаются координационно. То есть в этих вопросах мы хотим сохранять единство, чтобы у внешнего агрессора не было возможности расколоть нас", — сообщил Линкявичюс.

Линас Линкявичюс утверждает, что был озадачен тем, что Эстония не предоставила странам Балтии никакой информации по визиту главы государства в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Глава МИД Латвии выразил надежду, что эстонская сторона еще уведомит своих союзников о мероприятии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, зачем президент Эстонии едет на встречу с Владимиром Путиным. Это "Правде.Ру" пояснил эстонский публицист, главный редактор портала Tribuna. ee Родион Денисов.

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