Конституционный суд Латвии признал законность языковой реформы в школах

Конституционный суд Латвии признал решение о полном переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения соответствующим Конституции страны.



Латвию оставляют без русских и без будущего?

Языковая реформа предполагает переход всего образования в Латвии на государственный язык. Законность реформы оспаривала социал-демократическая партия "Согласия", которая представляет интересы русскоязычных жителей страны. Представители партии отмечали, что поправки противоречат Конституции и международным обязательствам.

Перевод образования на латышский язык одобрил президент республики Раймондс Вейонис. Затем парламент ввел запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны. Постепенная реализация реформы должна начаться с нового учебного года, полное ее завершение намечено на 1 сентября 2021 года.