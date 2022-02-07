Захарова объяснила заявления Запада об "агрессии РФ": "Расчёт понятен"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, для чего Западу постоянное муссирование темы про "российскую агрессию" в отношении Украины.

По её словам, у представителей Запада, распространяющих слухи о готовящемся нападении России, есть простой и понятный расчёт, и вся эта истерия должна завершиться заявлением о "победе", такой же выдуманной, как и сама "агрессия".

"Однако время идёт, Россия на Украину не нападает. Расчёт заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель МИД РФ уверена, что тиражирование слухов о "российской агрессии" — это хорошая возможность для Запада отвлечь внимание мировой общественности от своих собственных политических проблем, а также восстановить репутацию после провала в Афганистане и "слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий"".

Ранее в Кремле заявляли, что заявления западных СМИ о "российской агрессии", не имеющие под собой оснований, являются причиной нагнетания паники и истерии в мире.

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