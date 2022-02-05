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Посол РФ в США: вторжение на Украину — "чепуха", противоречащая интересам Москвы

Мир

Посол России в США Анатолий Антонов объяснил, почему Москва не будет нападать на Киев. Доводы он привёл во время своего интервью на YouTube-канале "Соловьёв Live".

Антонов уверен, что нападение на Украину противоречит интересам России. Он назвал этот шаг невыгодным для российской стороны.

"Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — это чепуха", — добавил дипломат.

Он также сказал, что США планирует ввести новые санкции в отношении России. По словам Антонова, в Штатах уже имеется согласие по этому вопросу.

Ранее, 5 февраля, агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что Россия "вторглась" на территорию Украины. Спустя время журналисты удалили заголовок и выпустили опровержение.

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