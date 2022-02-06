У нас дефицит: генерал-полковник рассказал, чего не хватает украинской армии

Генерал-полковник Вооружённых сил Украины Игорь Колесник заявил о дефиците в украинской армии. Об этом он сказал в эфире канала "Апостроф".

Он отметил, что у армии практически отсутствует запас горюче-смазочных материалов, а по некоторым видам боеприпасов некомплект. Кроме того, по словам генерала-полковника, ВСУ явно не хватает средств защиты — проблемы со "смерчами", с артиллерийскими боеприпасами и с выстрелами к гранатомётам.

В связи с этим Колесник сказал, что очень надеятся на помощь со стороны Запада в этом вопросе.

Ранее экс-заместитель командующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос высказал мнение, что при желании российские военные легко могут захватить Киев, причём сделать это молниеносно и даже без вторжения на Украину.

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