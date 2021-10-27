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Защитить Европу от России и Белоруссии - Польша вдвое увеличит армию

Мир

Польский премьер Ярослав Качиньский анонсировал законопроект "О защите отечества", который, по его словам, будет направлен "на радикальное усиление вооруженных сил страны".

Защитить Европу от России и Белоруссии - Польша вдвое увеличит армию

Не вдаваясь в подробности, поскольку документ еще не одобрен парламентом и президентом страны, Качиньский отметил, что "главная его особенность" — увеличение численности вооруженных сил с нынешних 110 тысяч солдат до 250 тысяч профессиональных военных и 50 тысяч бойцов территориальной обороны. При этом возвращаться к восстановлению обязательной срочной службы Польша не планирует.

Такие кардинальные изменения в оборонной доктрине премьер аргументировал ухудшением ситуации в мире, которое "спровоцировали"

  • "имперские амбиции России",
  • "гибридная война", которую Белоруссия ведет против Польши и других стран ЕС с использованием беженцев.

"Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать по старому правилу: "Хочешь мира, готовься к войне", — отметил Качиньский во время пресс-конференции в Варшаве.

Восточный форпост НАТО

Несмотря на то, что Польша с 1999 года является частью НАТО, по мнению Ярослава Качиньского, она должна иметь возможность "эффективно защищаться в течение длительного времени самостоятельно". А это, по его словам, невозможно без роста расходов на армию, хотя уже и сейчас Польша является одной из немногих стран НАТО, которая инвестирует минимум два процента ВВП в оборонную отрасль.

Качиньский также анонсировал закупку американской военной техники, "в дополнение" к оружию европейского производства.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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