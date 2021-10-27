Польский премьер Ярослав Качиньский анонсировал законопроект "О защите отечества", который, по его словам, будет направлен "на радикальное усиление вооруженных сил страны".
Не вдаваясь в подробности, поскольку документ еще не одобрен парламентом и президентом страны, Качиньский отметил, что "главная его особенность" — увеличение численности вооруженных сил с нынешних 110 тысяч солдат до 250 тысяч профессиональных военных и 50 тысяч бойцов территориальной обороны. При этом возвращаться к восстановлению обязательной срочной службы Польша не планирует.
Такие кардинальные изменения в оборонной доктрине премьер аргументировал ухудшением ситуации в мире, которое "спровоцировали"
"Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать по старому правилу: "Хочешь мира, готовься к войне", — отметил Качиньский во время пресс-конференции в Варшаве.
Несмотря на то, что Польша с 1999 года является частью НАТО, по мнению Ярослава Качиньского, она должна иметь возможность "эффективно защищаться в течение длительного времени самостоятельно". А это, по его словам, невозможно без роста расходов на армию, хотя уже и сейчас Польша является одной из немногих стран НАТО, которая инвестирует минимум два процента ВВП в оборонную отрасль.
Качиньский также анонсировал закупку американской военной техники, "в дополнение" к оружию европейского производства.
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