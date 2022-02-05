США хотят называться главной мировой державой, но это невозможно без влияния на Европу. Чтобы удержать союзников, им нужна "кровавая драма" на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков.
В интервью изданию "Украина.ру" он отметил, что власти США мечтают сделать Европу "проамериканской" и подчинить её себе.
По его мнению, Соединённые Штаты без Европы никто не будет рассматривать в качестве великой державы, так как во всех войнах, в которых участвовали американцы в XX и XXI веках, Европа принимала непосредственное участие.
"Во всех экономических проектах, экспансиях, которые творились по всему миру, тоже участвовала Европа. Да, Европа — экономический конкурент США, и США всё время держали руку на горле Европы, чтобы периодически осаживать её", — сказал Леонков.
Он добавил, что сейчас Европа активно сотрудничает с КНР и РФ, поэтому "вырывается из-под подчинения" американцев. Эксперт убеждён: США мечтают сделать "что-то страшное" с Украиной для "удержания" Европы.
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