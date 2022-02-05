Зачем США нужна "кровавая драма" на Украине, объяснил военспец Леонков

США хотят называться главной мировой державой, но это невозможно без влияния на Европу. Чтобы удержать союзников, им нужна "кровавая драма" на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью изданию "Украина.ру" он отметил, что власти США мечтают сделать Европу "проамериканской" и подчинить её себе.

По его мнению, Соединённые Штаты без Европы никто не будет рассматривать в качестве великой державы, так как во всех войнах, в которых участвовали американцы в XX и XXI веках, Европа принимала непосредственное участие.

"Во всех экономических проектах, экспансиях, которые творились по всему миру, тоже участвовала Европа. Да, Европа — экономический конкурент США, и США всё время держали руку на горле Европы, чтобы периодически осаживать её", — сказал Леонков.

Он добавил, что сейчас Европа активно сотрудничает с КНР и РФ, поэтому "вырывается из-под подчинения" американцев. Эксперт убеждён: США мечтают сделать "что-то страшное" с Украиной для "удержания" Европы.

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