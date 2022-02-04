Песков: у самолёта Путина не было сложностей при посадке в Пекине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у самолёта, на котором летел Владимир Путин, не было сложностей при посадке в Пекине, как об этом раньше написали СМИ.

"Всё хорошо", — сообщил Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию, распространённую ранее СМИ, относительно того, что самолёту, в котором находился Путин, пришлось преодолеть некоторые трудности во время приземления в Пекине. Сообщалось, что президентский борт в тот момент "качало".

Как напоминает РИА Новости, российский президент приземлился в столице Китая утром 4 февраля. Цель визита главы РФ — рабочая встреча с китайским лидером Си Цзиньпином. Также Путин примет участие в церемонии торжественного открытия зимней Олимпиады, которая состоится в этот же день, 4 февраля, вечером.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.