Самолёт Путина столкнулся с трудностями перед приземлением в Пекине

Самолёт, доставлявший президента РФ Владимира Путина в Пекин на Олимпийские игры, столкнулся с трудностями при посадке. Воздушное судно начало раскачиваться в воздухе.

Видеофрагменты с момента посадки появились в Telegram-канале "Пул № 3". Уточняется, что во время приземления самолёт главы РФ "покачало" в течение нескольких минут.

Перед соприкосновением со взлётной полосой экипажу пришлось оперативно выравнивать судно, ведь борт стал отклоняться от ранее выстроенной траектории.

В конечном итоге самолёт успешно приземлился. Путин посетит в Пекине торжественное открытие зимних Олимпийских игр, а также проведёт переговоры с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Президента РФ сопровождает небольшая делегация, так как в Китае действуют ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией.

По предварительным данным, после разговора Путин и Си Цзиньпин выступят с совместным заявлением, а также подпишут несколько соглашений.

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