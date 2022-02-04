В Германии назвали главное условие для остановки "Северного потока-2"

Германия остановит "Северный поток-2" лишь в том случае, если американцы предложат что-то своё вместо российского газа. Об этом заявил бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.

В интервью Wirtschafts Woche он отметил, что для него газопровод "Северный поток-2" — это реальный проект, который должен начать функционировать.

"Довольно глупо снять его с обсуждения. Если они хотят вести переговоры, то им нужно что-то предложить. Уверен, США думают так же", — сказал политик.

Он также добавил, что ранее Штаты выступали против германо-российских трубопроводов. Чтобы помешать их работе, они вводили различные временные ограничения. Поэтому, по словам бывшего вице-канцлера ФРГ, у "скептицизма США" есть глубокие исторические корни.

В сентябре 2021 года завершилось строительство "Северного потока-2". Для окончания сертификации компания-оператор Nord Stream 2 AG должна создать "дочку" в Германии, а затем подать новую заявку на проверку.

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