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Автор Николай Ткаченко

В России предложили ответ Германии на нежелание платить компенсацию за СП-2

Общество

Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил в интервью Spiegel, что власти не обязаны платить компенсацию в случае, если регулятором будет принято решение о несоответствии нормам Евросоюза и ФРГ газопровода "Северный поток-2". Слова немецкого политика приводит РИА Новости.

В России предложили ответ Германии на нежелание платить компенсацию за СП-2

В комментариях к статье свои соображения на этот счёт высказали более двухсот читателей. И многих из них заявление Хабека откровенно повеселило. Россияне заметили, что нисколько не расстроятся при таком повороте событий.

"Ха-ха. Для Газпрома "СП-2" уже окупился. Отсутствие компенсации огорчит только западные компании, которые участвовали в этом проекте", — написал Борис Бобров.

"Вот горе-то. Достали немцы своими угрозами, у американцев что ли учатся? Газпром отобьет свои затраты на высокой цене за газ, если уже не отбил. Если только пойдет весть, что поток прикроют, сегодняшняя цена им манной небесной покажется", — добавил nhf-kz-kz.

"Доктор философии из "зелёных" начал рулить немецкой экономикой? Ну, значит, скоро хана этой самой экономике. А у герра философа что-ли нету советников, которые бы ему объяснили, что помимо трубы, которую построил Газпром, в Германии ещё имеется построенная для этой трубы инфраструктура по приёму и распределению газа, которую строили уже немцы. За свой счёт, между прочим, строили. Им компенсацию герр философ тоже платить не будет? Уж для них то байки про "энергетическое оружие Кремля" и "счастливое зелёное будущее человечества" не прокатят.

"Ну и что немцы этим добьются? Докажут полную свою несостоятельность и зависимость от политики США. Пострадает немецкий бизнес, репутация Германии и самого Евросоюза. Любой крупный инвестор сто раз подумает, а вкладывать ли деньги в европейскую экономику?" — задал закономерный вопрос Олег Вихров.

Северный поток-2
"Северный поток-2"

"США грозятся, что не дадут долларов, отключат СВИФТ. Перейдём на золото. Пусть расплачиваются золотыми слитками. Вот и посмотрим, у кого лучше получится", — пригрозил Kargomaks.

В другом посте он же предложил решение проблемы:

"Короче говоря, наш газ Германии не нужен. Может, разобрать трубу и перенести для строящегося газопровода в Китай? Там всегда платят честно".

"Решение простое — поставить газопровод "СП-1" на технологический ремонт и подождать, пока в Европе закончится газ. Что тогда запоют?" — предложил свой вариант Юрий Смольянов.

"Перекрыть им ВЕСЬ газ, закрыть небо над РФ их самолетам и подождать месяц. Результат удивит", — поддержал Алексей Ф.

"Это заявление представителя правительства Германии даёт повод для проработки и принятия зеркального закона энергетической безопасности России. В случае, если откажутся выплачивать компенсацию за "СП-2", будет возможность, на основании этого закона, прервать долгосрочные контракты без выплат компенсаций. Хабы на границе — и покупай цеевропа газ", — заключил Сергей Чафин.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы сша россия газпром германия северный поток-2
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