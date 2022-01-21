Эксперт Юшков оценил слова министра экономики ФРГ о неуплате компенсации за СП-2

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков оценил для Pravda.Ru слова министра экономики, вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека о том, что Германия не обязана платить компенсацию, если регулятор примет решение о несоответствии "Северного потока-2" нормам Евросоюза и ФРГ.

"Выплачивать они и не обязаны, потому что процесс сертификации — это проверка, соответствует или не соответствует газопровод или компания-оператор требованиям ЕС. Ни в каком случае компании-регулятору, который проводит сертификацию, выплачивать компенсацию не придется. Потому что это орган государственной власти, и он просто проверяет, соответствует или не соответствует газопровод требованиям, которые предъявляются к подобным объектам", — сказал Юшков.

По словам эксперта, "Северный поток-2" будет запущен, когда "Газпром" зарегистрирует в Германии "дочку" Nord Sream 2 AG, а она подаст новую заявку на сертификацию, и немецкий регулятор её сертифицирует.

"Как только "Газпром" закончит перерегистрацию, то опять подаст документы. И у немецкого регулятора будет до 4-х месяцев на то, чтобы выдать свой вердикт. После этого он передает документы в Еврокомиссию, и у тех будет до 2-х месяцев, чтобы вынести своё решение. Поэтому в сумме до 6-ти месяцев вот эти два периода займут. Я думаю, что к новому отопительному сезону газопровод заработает. Сентябрь-октябрь — стоит вот так ориентироваться", — подчеркнул собеседник издания.

Строительство "Северного потока-2" полностью завершено. Газопровод проходит по дну Балтийского моря до Германии. Однако процедуру его сертификации временно приостановили, поскольку немецкий регулятор потребовал от "Газпрома" создать в Германии "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, в соответствии с европейским законодательством, должна подать новую заявку на сертификацию.

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