Украина проведет военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения

Подразделения МВД Украины совместно с Нацгвардией, полицией и Службой Экстренной помощи сегодня проведут учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как сообщает пресс-служба государственного агентства по управлению зоной отчуждения, учения пройдут в рамках мероприятий по укреплению северной границы страны.

В ведомстве уточнили, что цель испытаний-отточить координацию действий подразделений по обороне населенных пунктов, отработать боевые действия в городской среде и устранить их последствия.

Уточняется, что в учениях примут участие высокопоставленные лица МВД, а также других госструктур, а также ряд послов-представителей стран-союзников Киева.

Напомним, как ранее рассказывала Pravda.Ru, власти Незалежной опасаются, что Россия может вторгнуться в страну через эту зону через украинско-белорусскую границу, поэтому Киев решил увеличить свое военное присутствие в регионе.

"Чернобыль находится недалеко от украинской столицы. И это делает ее стратегически важной, потому что к северу от зоны отчуждения находится граница с Белоруссией, союзницей России. Здесь нет ничего, что могло бы заинтересовать армию вторжения, кроме кратчайшего пути к украинской столице".

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