Зачем Киев укрепляет чернобыльскую зону отчуждения

Если Россия решит вторгнуться на Украину и выбрать кратчайший путь в столицу, то это будет через Чернобыльскую зону отчуждения, одно из самых радиоактивных мест в мире.

Об этом рассказали украинские сталкеры журналисту Sky News. И даже провели экскурсию по местам "будущей боевой славы".

"Чернобыль находится недалеко от украинской столицы. Дорога занимает чуть больше двух часов. И это делает его (Чернобыль) стратегически важным, потому что к северу от зоны отчуждения проходит граница с союзником России Белоруссией", — пишет автор опубликованного материала.

Как рассказали сталкеры, регулярно посещающие зону отчуждения, в последнее время охрана "объекта" значительно усилена украинскими пограничниками. По их словам, это сделано, чтобы преградить "кратчайшую дорогу" "армии вторжения".

"В нескольких милях к северу проходит белорусская граница. Российские солдаты десятками тысяч маневрируют на юге страны. Повышенная российская угроза побудила Украину активизировать свое развертывание в зоне отчуждения, направив в Припять за последние два месяца еще 7500 пограничников. Чернобыльская зона является зоной повышенной опасности, — рассказал Sky News подполковник Государственной пограничной службы Украины Юрий Шакрайчук. — Мы увеличили силу защиты, мы увеличили количество патрулей, и мы увеличили количество людей в этих патрулях. Если русские действительно вторгнутся, пограничный патруль увидит их приближение и закажет подкрепление. Если российские войска смогут прорваться через Чернобыль, то земля до Киева — это равнинные сельскохозяйственные угодья и лес. Всего несколько часов езды на танке до украинской столицы".

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