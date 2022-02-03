В Киеве отреагировали на "слитый" ответ США и НАТО: "Россия должна уйти"

Украинские власти положительно оценили ответ Вашингтона и альянса НАТО на предложения Москвы по безопасности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что если документ примут, "Россия должна будет уйти".

Как написали в испанской газеты El Pais, журналисты которой опубликовали конфиденциальный ответ США и НАТО, Киев и его западные союзники одинаково оценивают риск российской эскалации. Политики считают, что необходимо готовиться к любому развитию событий, подчеркнул украинский министр. Также он напомнил, что страна нуждается в оборонительной технике, чтобы поддерживать "дипломатические усилия".

"Провал Запада на Украине послужит сигналом всему миру о том, что Запад не в состоянии защитить свои фундаментальные принципы и, следовательно, не в состоянии защитить себя", — заключил руководитель МИД.

Ранее официальный представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не является источником утечки документа. Также политик предположил, что американские власти спокойно относятся к этой публикации.

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