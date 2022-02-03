Британское Минобороны подготовилось к космической войне

Министерство обороны Великобритании опубликовало свою стратегию космической обороны, которая вступит в действие в случае "экзо-атмосферной ядерной атаки”.

Документ под названием "Оборонная космическая стратегия Великобритании" описывает космос как потенциальное поле битвы в будущем. В нём описаны "потенциальные угрозы", начиная от кибератак и "ослепительных лазеров против спутников", вплоть до "ядерной атаки в атмосфере”.

"Такая атака, предположительно запущенная со спутника на орбите, стала бы "постоянным событием убийства”, — говорится в докладе.

Однако в тексте документа не уточняется вероятность такого рода нападения, равно как и оценка того, насколько близко находятся противники Лондона к обладанию такими возможностями или что означает термин "событие с постоянным убийством”.

Нет в докладе и описания того, какими средствами Британия будет противодействовать "нападению в космосе". Есть лишь обязательство "понимать, разрабатывать и внедрять технологии для защиты интересов Великобритании” в случае войны космического базирования:

инвестирования в спутники наблюдения "Скайнет" составят более 5 миллиардов фунтов стерлингов ($6,8 млрд),

углубление в возглавляемую США программу космической обороны.

В качестве "международных угроз" в докладе названы Россия и Китай. Аргумент — испытания обеими странами противоспутниковых ракет в последние годы. Но нет ни слова о том, что аналогичные испытания проводились США еще в 1980-х годах и Индией в 2019 году.

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