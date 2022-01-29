Токаев заявил, что ничего не должен Путину за помощь ОДКБ

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскрыл подробности помощи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в решении ЧС на фоне массовых беспорядков в стране. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Хабар 24".

Так, президент Казахстана заверил, что никаких разговоров с российским лидером Владимиром Путиным о том, что за оказанную помощь страна будет должна, не было. При этом Токаев отметил, что он действительно много говорил с президентом России, но эта тема ни разу не поднималась.

"Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана — это союзное государство", — объяснил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее, 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал военным и правоохранителям стрелять на поражение без предупреждения по террористам, чтобы пресечь массовые беспорядки. Напомним, что волна массовых беспорядков в стране началась 4 января из-за двукратного повышения цен на газ.

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