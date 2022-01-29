Кличко рассказал, чего хочет Путин и почему у него не получится без Украины

Мэр украинской столицы Киева Виталий Кличко заявил, что "миссия" президента России Владимира Путина заключается в "возрождении СССР". Как отметил политик, без Незалежной отстроить заново Союз "невозможно".

Как подчеркнул Кличко, "все знают", что самой большой "трагедией" российский лидер якобы считает распад Советского Союза.

"Он (Путин. — Прим.Ред.) об этом говорил неоднократно: миссия — отстроить Советский Союз или империю. И самая большая трагедия — он тоже об этом говорил — это распад Советского Союза. Понимаем, что без Украины — одной из самых больших стран в Европе — отстроить Российскую империю невозможно", — цитирует Кличко "Власть Сегодня" со ссылкой на эфир "Украины 24".

По мнению градоначальника, из-за того, что Путин находится много лет у власти, его мышление "искривилось".

Ранее мэр Киева рассказал, как будут действовать в столице Незалежной, если внезапно начнётся "военное вторжение" России. Кличко заявил, что "конверта" на время "Ч" у него нет, но первостепенной задачей властей будет обеспечение города всей инфраструктурой и охрана ключевых объектов.

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