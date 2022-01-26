Кличко определил ключевое бомбоубежище Киева на случай вторжения РФ

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на случай нападения России основным бомбоубежищем для горожан станет киевский метрополитен.

Об этом жителей Киева Кличко проинформировал на телеканале "Настоящее время", во время программы "Утро".

Мэр Киева уверен, что столичное метро станет надёжным местом, в котором люди смогут спрятаться во время наступления врага.

"Ключевым бомбоубежищем в Киеве определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае часа "Ч", будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного приступа. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации — телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях", — рассказал Кличко.

Ранее, говоря о скором российском вторжении, Кличко рассказал о разворачивании в Киеве системе территориальной обороны на случай ЧС. Управлять системой будет специально созданный штаб. В бригаду киевской территориальной обороны среди горожан набирают добровольцев, которые будут участвовать в командно-штабных учениях.

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