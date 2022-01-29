Кличко раскрыл, как будет действовать Киев, когда настанет время "Ч"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что первостепенной задачей властей, при потенциальном "вторжении" военных России на территорию Незалежной, сохранение всех функций обеспечения жизнедеятельности граждан. Как подчеркнул градоначальник, он не "хочет войны", но готовится к ней.

Кличко уточнил, что у Киева уже "есть план", как действовать при военном наступлении, но он до конца его не знает.

"Даже у мэров нет так называемого "конверта", когда будет время "Ч", он будет открыт, где будет чётко расписан алгоритм действий, что должно произойти", — цитирует градоначальника "Власть Сегодня" со ссылкой на эфир "Украины 24". — "В случае чрезвычайной ситуации важно, чтобы ни в коем случае не пропала электроэнергия, водоснабжение. Также должна быть коммуникация…".

Мэр столицы подчеркнул, что в Киеве уже формируют отряды "резервистов" для охраны ключевых объектов. Кроме того, разработан "автономный" план в случае отключения электроэнергии.

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