Украинская телеведущая Егорова призналась в поддержке Путина

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова написала в соцсети Facebook о том, что выражает поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

"Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл на Украину", — отметила она.

Русофобски настроенные украинцы написали сотни оскорбительных комментариев в адрес Егоровой. Одни порекомендовали ей уезжать в Россию, а другие предупредили, что сейчас опасно делать подобные заявления.

Дочь Снежаны по имени Стася, которая также работает телеведущей, опубликовала следующий комментарий под постом матери:

"Своими действиями и страшными высказываниями она подвергает опасности невинных детей".

Стася Егорова написала, что перестала общаться с матерью и жалеет, что когда-то зарегистрировала её в социальных сетях.

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