Украина нагнетает военную истерию, чтобы спасти умирающую экономику

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с представителями Службы внешней разведки:

"Мы научились сдерживать внешние угрозы. Пришло время переходить к наступательным действиям для защиты наших национальных интересов. Мы едины в желании немедленно вернуть нашу территорию".

Буквально на следующий день после инаугурации Джозефа Байдена Украина жаловалась на наращивание Россией войск на границе. По словам Зеленского, Россия была готова к нападению в любой момент. В ответ на это Украина мобилизовала более 170 тысяч военнослужащих.

Хотя на самом деле армия РФ проводила запланированные военные учения недалеко от города Ельня, в 257 километрах от границы с Украиной. При этом тогда во всех крупных западных СМИ говорилось, что российские солдаты уже в Киеве.

Так что же такого угрожающего в России находит президент Украины? Этим вопросом задался и американский журналист Джордж Элиасон, живущий и работающий в Донбассе.

Как украинские олигархи спасают свои шкурные интересы

Зеленский заявил приехавшим в начале июня сенаторам США, что военная защита страны от России и завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" неразрывно связаны между собой. После завершения проекта Украина лишится средств, необходимых для финансирования расходов на оборону и защиту восточной границы Европы:

"Северный поток — 2" отрезает Украину от поставок газа, что будет стоить нам как минимум три миллиарда долларов в год".

Зеленский — шутник, он хочет, чтобы Россия платила три миллиарда долларов в год, чтобы он лично мог защитить от неё Европу. "Мы не сможем платить за украинскую армию", — заметил Зеленский.

Однако ответ пока кроется в суровой правде: Киев игнорирует ответственность перед собственным народом. Единственное, что беспокоит правительство Украины, — это потеря трёх миллиардов долларов транзитных сборов от страны, которую они обвиняют в агрессии. Зеленский дошёл до того, что потребовал платы от Германии и России в качестве компенсации ущерба за ввод СП-2.

Зеленский затеял опасную игру. Он тасует Европу, НАТО и США, как колоду карт, подводя всё ближе и ближе к опасной черте. Ещё одна ошибка в дипломатии, ещё один глупый шаг любого из украинских добровольцев-неандертальцев — и бац!

Украина использует предполагаемое нападение России для пересмотра неразрешимой газовой ситуации. Ведь Зеленский не может сказать честно людям: "Мы облажались, ребята! Вы замёрзнете потому, что мы не можем позволить себе бензин. Экономика Украины умирает".

До чего Зеленский довёл страну

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, высокая стоимость газа не позволит работать большинству малых и средних фирм и заставит их закрыться. По его словам, владельцы малого бизнеса не смогут потянуть оплату семь тысяч гривен (22 тысячи рублей) за отопление.

В результате можно ожидать сокращения деятельности

парикмахерских,

пекарен,

химчисток,

стоматологических кабинетов

и так далее. Им придётся либо включить более дорогую "коммуналку" в стоимость своих услуг, либо закрыться. Стоит отметить, что на Украине большинство компаний используют газ.

Кто же выиграет от повышения цен?

Украинские газодобывающие предприятия, которые сейчас поднимают цену для своих потребителей в десятки раз, получая огромные прибыли. В недавнем интервью бывший глава Офиса президента Андрей Богдан прогнозировал полный экономический коллапс к февралю следующего года.

"При дальнейшем росте цен на газ химпром и производство удобрений вообще рискуют умереть", — прогнозирует украинский эксперт-энергетик Валентин Землянский.

"Промышленность умрёт. Я не шучу. Бизнес не закроется сразу, это будет происходить поэтапно. Начало будет в марте 2022 года, пик мы увидим к маю-июню", — говорит эксперт.

Землянский также подчёркивает, что это происходит при благоприятной рыночной конъюнктуре: минеральные удобрения пользуются спросом, их активно закупают Индия, Пакистан и Китай. Но украинские предприятия не могут себе позволить их производство. Это подтвердила недавняя приостановка работы Одесского припортового завода.

Экономический аналитик Игорь Дейсан также предупреждает, что рост цен на удобрения приведёт к отказу от посева многих культур и удорожанию сельхозпродукции, особенно пшеницы.

Такого дефицита Украина не видела со времён голода 1932-1933 годов. Разница только в том, что на этот раз правительство несёт ответственность за все это.

Депутат "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко заявил на днях, что высокие цены на газ разоряют хлебопекарни.

"Я пришёл в пекарню в Киевской области. Современное предприятие. Пекарня сегодня платит за газ в семь раз больше, чем год назад. И за электричество ценник поднялся вдвое. А энергоносители играют очень значительную роль в стоимости хлеба, около 20%. То есть реально уже сегодня вынуждены либо повышать стоимость хлеба, либо хлеба не будет", — сказал депутат.

Краткосрочный прогноз по поставкам газа для Украины выглядит безрадостным.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, ныне лидер партии "Батькивщина", заявила 22 декабря, что Украина может обеспечить себя газом за три года, но только при определённых условиях.

По словам Тимошенко, "для увеличения добычи газа на Украине в первую очередь требуется воля президента, потому что это должно стать стратегической и важнейшей программой развития энергетического сектора государства".

Сегодня же такой политической воли нет.

И снова "Северный поток — 2"

Однако если Украина и сможет добывать достаточно газа, её граждане не смогут себе его позволить. Запасы находятся на большой глубине, а затраты на бурение и добычу довольно высоки.

По словам Юрия Витренко, генерального директора украинского энергетического гиганта "Нафтогаз", "Северный поток — 2" даст "Газпрому" доминирующее положение в Европе. Единственный вариант предотвратить этот сценарий для Украины — получить доступ к газу из других газодобывающих стран, таких как

Туркмения,

Казахстан,

Азербайджан,

которые с удовольствием использовали бы транзитную систему Украины для продажи газа в Европу.

При этом Витренко хочет, чтобы в украинской трубе материализовался самый дорогой газ в Европе. Добыча газа, полученного путём гидроразрыва пласта, чрезвычайно затратна. Среднестатистический украинец не сможет себе этого позволить, даже если бы это было возможно.

"Чем сильнее будут расти цены на углеводородные продукты, тем меньше будет зависимость ЕС и Украины от российского газа. Это означает меньшее количество транзита российского газа в ЕС. Как следствие, Украина может выгодно добывать углеводороды и платить олигархам и международным кредиторам.

Газ слишком дорог для украинцев, но такие инвесторы, как Хантер Байден или Амос Хохштайн, ведут себя как бандиты.

Чем более прибыльными становятся дорогие установки для добычи нефти и газа в ЕС, тем более разнообразными становятся закупки газа, а краткосрочная диверсификация и безопасность энергии достигаются за счёт чрезвычайно дорогих энергетических продуктов. Если затраты на энергию зашкаливают, у Джо Байдена есть чёткая взлетно-посадочная полоса, чтобы разрушить экономику США.

Украинцы не являются для Америки хорошими партнёрами или друзьями. Они недостойны американской поддержки.

Хотим ли мы дать им возможность отправлять американских детей на войну, чтобы их олигархи могли больше воровать?" — задаётся вопросом Джордж Элиасон.

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