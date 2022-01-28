Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власти РФ готовы обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским нормализацию отношений между странами.
Однако, по его словам, разговор должен касаться исключительно дальнейших двусторонних отношений. Дипломат подчеркнул: темы, связанные с Донбассом, не нужно включать в повестку такого диалога, так как это внутренний украинский вопрос.
"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесённого односторонними действиями его режима, мы, конечно, готовы", — сказал глава МИД в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Лавров добавил, что глава Украины может приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург на переговоры.
Дипломат также пояснил: Донбасс следует обсуждать в контактной группе, в которой, согласно решению Нормандского формата, рассматриваются все вопросы по урегулированию ситуации напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском.
"Когда Зеленский заявляет, что не будет с ними разговаривать, это плохо. Плохо для кризиса внутри Украины", — заключил политик.
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