Владимир Зеленский поймал корону. Но не ту...

Президент Украины Владимир Зеленский дал (или всё же проплатил?) очередное интервью — на сей раз американской газете The Washington Post.

Владимир Зеленский

Основной темой было гипотетическое нападение России на Украину. Крикнув "Караул!", он в очередной раз наехал на западных "партнёров". Зеленский заявил, что никак не поймёт, почему они грозят антироссийскими санкциями лишь в случае вторжения в Незалежную псковской конницы на бурятских лодках — гарант непонятно чего топает ножкой и требует ввести их незамедлительно.

"Сегодня наши партнёры говорят, что завтра может начаться война, и тогда будут применены большие санкции. Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос: почему вы не вводите санкции сейчас, а ждёте вторжения?", — недоумевает главнокомандующий мощной (по его мнению) армии.

Андрей Ермак, глава Офиса, в котором Зеленский работает президентом, на ломаном английском языке дал зуб британскому телеканалу Channel 4, что в случае вторжения России более 90% граждан Украины с оружием в руках встанут на защиту страны. В этом же уверен и сам "гарант", но при этом всё же одновременно полон пессимизма:

"Если мы собираемся защищаться от одной из самых могущественных армий в мире, то это будет масштабная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Пострадают Украина, Россия, соседние европейские страны, а тех, кто дальше, их коснётся миграционный кризис".

Далее Зеленский то ли гадает, то ли выдаёт сведения разведки: якобы Москва попытается наступать на территории, "где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией". Он практически "сдаёт" Харьков, который "может быть оккупирован". Экс-шоумен разглядел предлог агрессии соседей: мол, в Москве скажут, что защищают русскоязычное население. Стоп: так всё же есть в стране русскоязычные? Странно: ранее русскоговорящий украинизатор в упор перестал видеть их. Однако, по его мнению, возможен и "бартер": Кремль вернёт Киеву ДНР и ЛНР взамен на признание Крыма российским. Но Зеленский не собирается отказываться от полуострова: ведь он там в молодости соблазнял свою невесту рапанами и прыжками со скалы в море.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская

Этот пассаж горе-президента прокомментировала политический обозреватель Елена Маркосян.

"Вавочка сегодня сказал, что защита прав русскоязычного населения может стать поводом для агрессии РФ. Во-первых, поводом это стать не может. Потому что это не повод, а одна из основных ПРИЧИН раскола страны, деградации системы образования и постоянного роста социального напряжения из-за того, что люди лишены и права, и возможности развиваться в своей культурной среде. Во-вторых, поводом может стать социальный взрыв из-за той экономической и гуманитарной политики, которую проводит эта власть, игнорируя права граждан на доступную для них сферу выживания и жизнеобеспечения. Так что советую Вавочке не постепенно, а сразу прочитать все американские планы российского вторжения и усвоить разницу между понятиями "повод" и "причина". Чтобы осознать до мозга костей, что причины для социального взрыва формирует теперь уже ЕГО власть, а поводом для него может стать что угодно и в любой момент, независимо от России и Путина, США и Блинкена, да и королевы-матери с далёкого Туманного Альбиона", — отчитывает горе-политика Маркосян.

Далее "президент мира" подтвердил "диагноз товарища Саахова" о наличии у себя короны. Но не модной нынче с ковидным вирусом, а той, которая с манией величия. На вопрос (возможно, заранее согласованный), как он, бывший актёр и без какого-либо военного опыта, собирается справиться с происходящим на границах страны, последовал ответ:

"Рональд Рейган тоже не был военным человеком".

И для закрепления диагноза:

"Хочу напомнить, что маленьких народов не бывает. Говорю это как президент великой державы".

Накануне встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве Владимир Зеленский дал очередное интервью западному изданию — на сей раз Washington Post. Оно сильно отличается от саботажного видосика, где украинский "гарант" просил Запад не нагнетать военную истерию и уверял своих граждан, что вторжения России не будет, а значит, соль и спички скупать не нужно, констатирует политический обозреватель Ирина Гаврилова.

"Потом ему промыли мозги в Польше, где он встречался с президентом Анджеем Дудой, отобрали айкос, и тот, кто 4 раза косил от армии, разразился пафосной речью в стиле главы своего офиса Андрея Ермака. Мол, 90% украинцев с оружием в руках выступят против агрессора. Но самое смешное в этом скетче — апелляция к русскоязычным гражданам. "Сейчас у нас много русскоязычных украинцев, поддерживающих страну. Даже тех, кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса. Я знаю, что все будут защищать нашу страну. Помимо армии, каждый украинец будет сражаться, чтобы защитить свою землю", — заявил он. Как это развидеть? У нас много русскоязычных украинцев, и поэтому мы запретили русский язык?!? И это своё счастье они будут защищать с оружием в руках?!? И землю, которую продали иностранцам, тоже?", — задаётся острыми вопросами Гаврилова.

Главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв всё больше склоняется к версии, что президенты России и США о чём-то таком по Украине таки договорились (вероятно, ещё летом, в Женеве), и теперь Киев не слишком мягко подталкивают к выполнению этих договорённостей.

"На это очень похоже и откровенное запугивание Украины американцами, и вялые отбрёхивания украинского истеблишмента, в которых, как в заявлениях Зеленского, всё чаще звучат истерические нотки. И в этом контексте, конечно, очень интересно, о чём всё же договорились Путин с Байденом. Впрочем, Вашингтону не требуются какие-то специальные психологические операции для того, чтобы заставить Украину предпринять некие действия — достаточно одного телефонного звонка или письма с резолюцией "К немедленному исполнению!" Видимо, речь зашла о чём-то таком, что для этих ребят уже совершенно неприемлемо по личным причинам. И я не думаю, что дело в простом выполнении Минских соглашений. В конечном итоге, даже если бы речь шла об официальном признании независимости ДНР и ЛНР, проблем бы тоже не возникло. Чего же такого требуют от Зеленского? Признать Крым? Допустить на украинский рынок российские капиталы и СМИ? Ну или возможно все мы ошибались, и Зеленский и Порошенко говно не потому, что от них быть говном требуют американцы, а потому, что они сами по себе говно по жизни", — теряется в версиях Ткачёв.

Карта "российского вторжения на Украину"

Впрочем, в Офисе Зеленского прекрасно осознают, что никакого вторжения России на Украину не будет, а Запад нагнетает истерическую информационную кампанию для собственных интересов. Благодаря этому администрация Байдена решает свои внутренние проблемы и старается нейтрализовать негативные имиджевые последствия позорного бегства из Афганистана. Так что Украину от самого Зеленского защищать бы уже надо, пока он всё мечтает, что за интересы Запада против России вся Украина "в ружьё" встанет.

"За Байдена! За НАТО! За "Квартал 95"! За батька Бандеру!" — вот так Зеленский себе это представляет?

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