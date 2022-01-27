Медведев: действия Зеленского ведут к разрушению Украины

Деятельность главы Украины Владимира Зеленского ведёт к разрушению страны. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Он отметил, что не разочаровался в украинском лидере. По его словам, Зеленский решает политические задачи в соответствии со своим уровнем профессиональной подготовки к высокой должности, передаёт РИА Новости.

"Зеленский меня ни в чём не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению, для него самого, наверное, в конечном счёте это ведёт к разрушению самой Украины", — сказал Медведев.

Владимир Зеленский возглавил Украину весной 2019 года. Тогда он заявлял, что главные приоритеты его команды — это прекращение огня на востоке страны, возвращение Донбасса и Крыма.

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