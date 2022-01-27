Если президент Украины Владимир Зеленский начнёт следить за своими словами, тогда военных действий на территории страны точно не будет. Такое мнение выразил экс-депутат Рады Евгений Мураев.
Он напомнил, что необдуманные высказывания главы государства о Харькове остановили ряд застройщиков. Бывший парламентарий подчеркнул в своём Facebook-аккаунте: сейчас строители замораживают работы на многих городских объектах.
"Зеленскому нужно быть осторожней со словами", — отметил Мураев.
При этом он добавил, что в ближайшее время "войны не будет", но для этого правительство Украины должно "поступать правильно".
Напомним, 20 января в интервью изданию Washington Post Зеленский заявил, что "нападение" РФ может затронуть крупные населённые пункты страны, в том числе Харьков. После этого мэр города Игорь Терехов призвал жителей остановить панику и пообещал защитить их в случае "вторжения" России.
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