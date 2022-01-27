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Автор Юлия Миленина

Мураев: если Зеленский начнёт следить за словами, войны точно не будет

Мир

Если президент Украины Владимир Зеленский начнёт следить за своими словами, тогда военных действий на территории страны точно не будет. Такое мнение выразил экс-депутат Рады Евгений Мураев.

Мураев: если Зеленский начнёт следить за словами, войны точно не будет

Он напомнил, что необдуманные высказывания главы государства о Харькове остановили ряд застройщиков. Бывший парламентарий подчеркнул в своём Facebook-аккаунте: сейчас строители замораживают работы на многих городских объектах.

"Зеленскому нужно быть осторожней со словами", — отметил Мураев.

При этом он добавил, что в ближайшее время "войны не будет", но для этого правительство Украины должно "поступать правильно".

Напомним, 20 января в интервью изданию Washington Post Зеленский заявил, что "нападение" РФ может затронуть крупные населённые пункты страны, в том числе Харьков. После этого мэр города Игорь Терехов призвал жителей остановить панику и пообещал защитить их в случае "вторжения" России.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина харьков владимир зеленский
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