На Украине оценили ответ США на гарантии РФ по безопасности: "Верная стратегия"

Ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности в Офисе президента Украины Владимира Зеленского сочли "верной стратегией". Советник главы администрации лидера Незалежной Михаил Подоляк в который раз подчеркнул, что США обсудили документ с Киевом.

Чтобы "избежать негативного сценария", российская сторона должна использовать дипломатический подход, подчеркнул Подоляк.

"Всеобъемлющий, продуманный, фактический и аргументированный ответ США на требования России был согласован с Украиной и другими европейскими партнерами Америки", — цитирует советника CNN.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Москва получила ответ США на документ по гарантиям безопасности в Европе. Письмо доставил посол Джон Салливан. В ряде перечисленных требований с американской стороны значатся усиление НАТО регионах Балтийского и Чёрного морей, а также вывод российских войск с территории Незалежной.

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