Болгария: мы хоть и член НАТО, но воевать за Украину не будем

Правительство Болгарии призвало "заинтересованные стороны" к дипломатическому решению украинского кризиса, заявив, что, хотя и является верным союзником НАТО, но не будет посылать войска на Украину.

Премьер-министр страны Кирилл Петков считает, что "единство альянса является лучшим ответом на нынешний кризис на Украине, но его правительство решило, что Софии надо следовать "болгарской стратегии” снижения напряженности между НАТО и Россией, включая "абсолютно все варианты урегулирования этого спора дипломатическими средствами”.

Об этом сообщило информационное агентство Радио Болгарии (БНР).

"Стратегия будет основана на восстановлении болгарских вооруженных сил", — сказал Петков.

Министр обороны Стефан Янев пояснил, что "главным приоритетом” будут инвестиции в создание батальонной боевой группы — подразделения численностью около тысячи солдат. Но "и эти болгарские солдаты" не будут воевать в Украине без одобрения парламента, которого "не предвидится”.

Напомним, с среду CNN сообщил, что Болгария, Венгрия и Румыния вели переговоры с США о принятии по 1000 американских военнослужащих каждая в рамках усилий Вашингтона по "успокоению” членов НАТО в Восточной Европе и "сдерживанию” предполагаемого российского вторжения в Украину.

Выступая во вторник перед парламентским комитетом по обороне, Янев заявил, что ни Россия, ни кто-либо другой не готовится вторгнуться в Болгарию, и призвал законодателей "снизить напряженность, перестать читать иностранную прессу и прекратить спекуляции".

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