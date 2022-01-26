Перечислены главные пункты гарантий безопасности США и НАТО, предъявленные России.
Члены Североатлантического альянса выработали список требований, которые, по мнению Запада, гарантируют безопасность.
— НАТО усиливает своё присутствие в регионах Балтийского и Чёрного морей;
— НАТО не откажется от принципа "открытых дверей";
— НАТО призывает РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии;
— НАТО является оборонительным альянсом и не будет стремиться к конфронтации;
— НАТО предлагает России обсуждать вопросы разоружения, размещения ракет, контроля над вооружениями, а также установить прямую линию связи;
— При подготовке ответа США координировались с союзниками и Украиной, — перечислили тезисы Североатлантического альянса в Telegram-канале "Осторожно, новости".
Ранее в МИД РФ намеривались запретить НАТО принимать в организацию Украину. Требования России также касались прекращения расширения военного блока на восток и восстановления рубежей по образцу 1997 года.
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