Перичислены главные тезисы НАТО по гарантиям безопасности

Перечислены главные пункты гарантий безопасности США и НАТО, предъявленные России.

Члены Североатлантического альянса выработали список требований, которые, по мнению Запада, гарантируют безопасность.

— НАТО усиливает своё присутствие в регионах Балтийского и Чёрного морей; — НАТО не откажется от принципа "открытых дверей"; — НАТО призывает РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии; — НАТО является оборонительным альянсом и не будет стремиться к конфронтации; — НАТО предлагает России обсуждать вопросы разоружения, размещения ракет, контроля над вооружениями, а также установить прямую линию связи; — При подготовке ответа США координировались с союзниками и Украиной, — перечислили тезисы Североатлантического альянса в Telegram-канале "Осторожно, новости".

Ранее в МИД РФ намеривались запретить НАТО принимать в организацию Украину. Требования России также касались прекращения расширения военного блока на восток и восстановления рубежей по образцу 1997 года.

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