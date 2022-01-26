Погранслужба Польши: белорусские солдаты открыли стрельбу на границе

Сотрудники погранслужбы Польши сообщили, что солдаты из Белоруссии устроили стрельбу на границе, увидев польские патрули.

Как сообщается в Twitter-аккаунте ведомства, ЧП произошло ночью, 26 января, на участке границы в Черемхе.

"Белорусские солдаты при виде польских патрулей стреляли из огнестрельного оружия", — говорится в официальном сообщении погранслужбы.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что за прошедшие сутки нелегально пересечь польско-белорусскую границы попытались 12 мигрантов — граждане Ирака, Сирии и Ливана. Силовикам удалось их задержать.

В начале ноября 2021 года на польско-белорусской границе разразился миграционный кризис. Тысячи беженцев пытались прорваться в страны ЕС, однако польские силовики отказались пропускать их на территорию страны.

Власти Латвии, Литвы и Польши тогда обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в создании конфликтной ситуации.

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